Fitbit lancia il braccialetto per il fitness Charge 5

Fitbit ha svelato il nuovo braccialetto per il fitness Charge 5. Si tratta di un corposo aggiornamento del modello precedente, seppur in forme e dimensioni rimanga molto simile. Quello che cambia è nelle presenza di molti più sensori per il monitoraggio della salute corporea. Ad esempio, questo è il primo fitness tracker dell'azienda con una funzione di misurazione dell'elettrocardiogramma, l'ECG. Basta toccare il telaio metallico con il dito e tenerlo premuto per 30 secondi: il cinturino sarà in grado di rilevare la fibrillazione atriale (AFib).

Il Charge 5 ha anche un sensore di temperatura della pelle e uno EDA (ElectorDermal Activity), noto anche come risposta galvanica della pelle, che consente di monitorare i livelli di stress. Non manca la rilevazione della frequenza cardiaca, che calcola sia la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) che la frequenza cardiaca a riposo (RHR). Chiude le novità la saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2). Fitbit Charge 5 è a prova di nuoto, resiste all'acqua fino a 50 metri, e dispone di un ricevitore gps, per analizzare e salvare con precisione le attività all'aperto.

Per quanto riguarda il design, Charge 5 è più sottile del 10% rispetto alla versione 4 e ora viene fornito con Infinity Bands, che secondo la società sono più comodi per gli allenamenti rispetto ai cinturini in stile orologio dei precedenti. Inoltre, il nuovo display è due volte più luminoso di quello del Charge 4, misura 1,04" di diagonale ed è protetto da Gorilla Glass 3. Altre novità di quest'anno sono la funzione Always-On, che lascia lo schermo accesso in modalità risparmio energetico, e Fitbit Pay, con cui pagare direttamente dal polso, solo se si accoppia il Charge con uno smartphone Android. Prezzo di 179 euro. (ANSA).