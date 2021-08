Samsung svela lo smartphone Galaxy A52s

- Samsung ha svelato online il suo nuovo smartphone medio gamma, il Galaxy A52s 5G. Il modello si presenta come un aggiornamento del Galaxy A52 5G, lanciato a marzo. Integra lo stesso display, batteria e configurazione fotografica posteriore anche se adesso beneficia di un processore di recente generazione, il Qualcomm Snapdragon 778G, con prestazioni migliorate rispetto al chip Snapdragon 750G. Una sola la variante di memoria, con 6 GB di Ram e 128 GB di archiviazione. Degna di nota la funzionalità software e hardware chiamata 'Ram Plus', pensata per espandere la memoria di lavorazione, utilizzando lo storage interno e fornire così un'esperienza multitasking più veloce. I



l Galaxy A52s 5G è dotato di una fotocamera con un sensore primario da 64 megapixel, obiettivo f/1.8 e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS); un sensore secondario da 12 megapixel con obiettivo ultra grandangolare f/2.2; una fotocamera macro da 5 megapixel e un teleobiettivo da 5 megapixel. Il telefono è disponibile nei colori Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet e Awesome Mint.



Sul fronte della disponibilità, il Galaxy A52s 5G sarà in pre-ordine, in molti paesi europei, dal 24 agosto, con spedizioni a partire dal 3 settembre. Visto che non ci sono indicazioni circa il cartellino in Italia, per averne un'idea, oltremanica il prezzo è pari a 399 sterline, che dovrebbero trasformarsi in circa 429 euro.