Oppo vince il premio Eisa "Best Product Advanced Smartphone"

L'Oppo Find X3 Pro ha permesso alla compagnia cinese di aggiudicarsi, per il secondo anno consecutivo, il premio "Best Product Advanced Smartphone" di Eisa, la Expert Imaging and Sound Association. Il gruppo, composto da 61 tra le più autorevoli riviste di elettronica del mondo, da quasi 40 anni fornisce raccomandazioni e consigli per l'acquisto di tecnologia di consumo. Paul Miller, Presidente dell'Eisa, ha sottolineato così il riconoscimento a Oppo: "Elevando ulteriormente gli standard tecnologici, il Find X3 Pro sorprende per le sue funzionalità complete e un design iconico.

Lo smartphone offre probabilmente il miglior comparto fotografico mobile di questa stagione, presentando quattro obiettivi sul retro - un primario e ultra grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 13MP e, per la prima volta in assoluto, un microscopio snapper da 3MP, che offre un ingrandimento fino a 60x. Questa configurazione multi-camera è in grado di mantenere ogni promessa, rendendolo lo smartphone più avanzato sul mercato". Oppo ha portato il suo più recente Find X3 Pro in giro per i centri commerciali italiani, tramite l'iniziativa Oppo Summer Tour. "Siamo davvero onorati di ricevere questo importante premio Eisa, come riconoscimento per il lavoro di innovazione e ricerca che caratterizza il Find X3 Pro - ha detto Maggie Xue, President di Oppo Western Europe - ottenerlo per il secondo anno consecutivo è la dimostrazione del raggiungimento del nostro obiettivo finale di creare dispositivi che superino costantemente le aspettative dei consumatori, offrendo esperienze innovative e premium in tutti i mercati in cui siamo presenti".