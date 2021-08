Green bond Google, stanziati 3,47 miliardi

Uno stanziamento ad oggi di 3,47 miliardi di dollari dei proventi netti, a sostegno di progetti verdi e sociali ammessi nel framework Sustainability bond. Sono i numeri di Alphabet, la holding controllante di Google, che pubblica il 2021 Sustainability bond impact report con cui aggiorna l'allocazione dell'uso dei proventi netti del Sustainability bond da 5,75 miliardi di dollari emesso ad agosto 2020, e che rappresenta una delle più importanti emissioni di corporate bond Esg a livello globale.

"I proventi di queste obbligazioni di sostenibilità - viene spiegato - finanziano progetti di Google, nuovi e in corso, e sono responsabili dal punto di vista ambientale o sociale. L'emissione del bond permette agli investitori di sostenere le iniziative dell'ecosistema Google per contrastare, per esempio, i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni inquinanti".

Tra i punti principali che emergono dal rapporto gli 1,28 miliardi di dollari in spese e impegni contrattuali per l'acquisto di elettricità da fonti di energia rinnovabili; gli 1,25 miliardi di dollari per le spese in conto capitale relative alla progettazione, alla costruzione e al miglioramento di sette progetti di bioedilizia (compreso il nuovo campus di Bay View a Mountain View, in California); 640 milioni di dollari di spese in conto capitale relative all'espansione e al miglioramento delle strutture e delle infrastrutture ad alta efficienza energetica nei due campus di data center a St. Ghislain (Belgio) e a Hamina (Finlandia); 133 milioni di dollari di proventi netti per impegni contrattuali che finanziano prestiti a piccole imprese negli Stati Uniti e in America Latina; 81 milioni di dollari per spese e impegni contrattuali incentrati su sei iniziative che promuovono le opportunità economiche per le comunità nere e afroamericane; 70 milioni di dollari attraverso impegni contrattuali per iniziative di alloggi a prezzi accessibili; 4 milioni di dollari per le spese relative a sei progetti di riduzione e differenziazione dei rifiuti.