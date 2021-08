Da Google novità a difesa dei minori su Ricerca e YouTube

Google mette in campo nuove funzioni sicurezza per bambini e ragazzi, sia sulla Ricerca sia su YouTube. Tra le novità, c'è il caricamento dei video proprio su YouTube, per gli utenti tra i 13 e i 17 anni, con un'impostazione predefinita su privata. E la possibilità per gli under 18 di chiedere la rimozione delle loro immagini dai risultati di Google Immagini.

"Vogliamo aiutare i giovani a prendere decisioni consapevoli sulla loro impronta digitale e sulla privacy online, anche incoraggiandoli a scegliere intenzionalmente se rendere pubblici o meno i loro contenuti", ha spiegato la compagnia. Nel corso delle prossime settimane, Google introdurrà appunto "una nuova norma che permette a chiunque abbia meno di 18 anni, o ai loro genitori o tutori, di richiedere la rimozione delle loro immagini dai risultati di Google Immagini".

Ancora per i minorenni, sarà attiva in automatico la modalità SafeSearch, così come la disattivazione della cronologia delle posizioni. In ambito smartphone e tablet, il Play Store di Android mostrerà in maniera più precisa come le app utilizzano i dati che raccolgono dagli utenti, così da rendere più facile per i genitori decidere se è adatta al bambino, prima di scaricarla. Inoltre, come sottolinea Google: "Espanderemo le misure di sicurezza per impedire che categorie di annunci sensibili all'età vengano mostrati agli adolescenti, e bloccheremo il targeting degli annunci basato sull'età, il sesso o gli interessi per le persone sotto i 18 anni". Su YouTube, Google attiverà i promemoria per le pause, dopo un certo lasso di tempo, disattivando la riproduzione automatica dei video per chi ha meno di 18 anni.

"Nei prossimi mesi, lanceremo anche ulteriori modalità di controllo parentali nell'app YouTube Kids, compresa la possibilità per un genitore di scegliere un'impostazione di riproduzione automatica, inizialmente predefinita come bloccata", conclude la società di Mountain View.