Google abbandona Qualcomm, realizzerà i propri chip

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Google ha annunciato che abbandonerà Qualcomm e produrrà un proprio processore per i suoi smartphone, chiamato Google Tensor. Verrà utilizzato per i nuovi telefoni Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Un altro esempio dunque di come le aziende oramai tendano a realizzare dei propri chip più avanzati e adeguati alle loro esigenze. Come nel caso della Apple, che sta già utilizzando un proprio processore nei nuovi computer invece di continuare ad usare quelli prodotti da Intel. (ANSA).