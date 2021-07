Nokia presenta il 6310, telefono classico adattato al 2021

Esattamente 20 anni dopo il primo esemplare, Nokia ha lanciato il 'nuovo' 6310, un telefonino che prosegue l'operazione nostalgia dell'azienda, parte della famiglia 'Originals'. Il Nokia 6310 è un modello classico, rivisto per sembrare più moderno e calarsi meglio nel 2021.

Porta con sé tutte le principali caratteristiche dell'originale, compresa una batteria dalla lunga durata e la presenza di Snake, il famoso videogioco cult degli anni '90. Il 6310 arriva in tre varianti di colore - Dark Green, Yellow, Black - e beneficia di un display da 2,8 pollici con risoluzione QVGA. I tasti sono grandi e riportano in auge anche il T9, abbandonato con il consolidamento delle tastiere touch estese. Presenti la radio FM, una fotocamera da 0.3MP con Flash LED e settimane di utilizzo sia in stand-by che con un uso occasionale, oppure fino a 19 ore di chiamate. Non mancano il Wi-Fi per connettersi a internet, così come il Bluetooth 5.0 e il GSM GPRS in dual-SIM, l'A-GPS, jack audio da 3.5 mm e porta micro USB per la ricarica.

Il cellulare non gira su Android ma su sistema operativo proprietario Nokia S30+, lo stesso del Nokia 3310, con già installato il browser Opera Mini e applicazioni varie, tra cui Bing Search e Facebook. Prezzo e disponibilità verranno annunciati nelle prossime settimane anche se si parla di un cartellino da circa 40 euro. (ANSA).