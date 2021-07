Oppo Summer Tour, successo per l'evento di Torino

Continua il tour itinerante di Oppo nei centri commerciali delle principali città italiane. Torino è stata la terza tappa dell'Oppo Summer Tour, l'iniziativa con cui l'azienda porta al grande pubblico il folto portafoglio di dispositivi hi-tech e ricerca i nuovi volti per la sua prossima campagna di comunicazione. Presso lo shopping mall "Le Gru" di Torino, lo stand ha accolto circa 18.000 persone, passate a scoprire le novità di prodotto e a interagire con il ricco ecosistema Oppo.

La ricerca del prossimo volto della campagna pubblicitaria dell'azienda conta, ad oggi, oltre 10 mila ritratti collezionati con il top di gamma Find X3 Pro, dotato di un comparto fotografico in grado di catturare fino a 1 miliardo di sfumature di colore. In particolar modo, le nuove generazioni hanno risposto con entusiasmo a questa call to action. Una partecipazione che riflette l'anima moderna del brand, in grado di rispondere alle nuove esigenze dei giovani consumatori, grazie a funzionalità all'avanguardia, un design minimal e prodotti al passo con i tempi. Il tour proseguirà ora a Firenze presso presso lo shopping mall "I Gigli" dal 27 luglio al 1 agosto, e si concluderà poi nella città di Roma presso "Porta di Roma" dal 3 all'8 agosto. (ANSA).