Snapchat lancia le Bitmoji 3D

Snapchat ha annunciato che, a partire da oggi, gli utenti avranno la possibilità di vedere una versione tridimensionale di sé stessi all'interno del proprio profilo personale e dei profili amicizia. Già oltre 200 milioni di iscritti utilizzano le Bitmoji ogni giorno e il lancio della versione 3D mira ad ampliare ulteriormente il pubblico di riferimento. Gli utilizzatori di Snapchat potranno scegliere tra oltre 1.200 combinazioni tra pose del corpo, espressioni facciali, gesti e sfondi, per dare maggiore personalizzazione al proprio profilo digitale. Si va dal segno della pace alle mani giunte, dagli sfondi con spiagge caraibiche alle stampe con animali di qualsiasi genere, per poter abbinare il proprio personaggio al trend del giorno. Le Bitmoji 3D sfruttano la potenzialità della tecnologia 3D Pixar, grazie alla quale ogni elemento del proprio avatar sarà ottimizzato nei minimi dettagli, dalla texture dei vestiti e degli accessori del proprio brand fashion preferito fino a percepire lo scintillio degli orecchini indossati. All'interno del nuovo Profilo si potranno anche visualizzare un più ampio menu Snapcode per un accesso al profilo semplificato, opzioni di editing migliorate per un cambio outfit o della pettinatura, funzionalità di condivisione del Profilo, per condividere il proprio Bitmoji 3D personalizzato con gli amici, sia su Snapchat che altrove.