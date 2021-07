Facebook, 1 miliardo di dollari a sostegno dei 'creator'

Facebook stanzia 1 miliardo di dollari a sostegno dei creator, i creatori di contenuti sulla piattaforma e su Instagram, che investirà entro il 2022.

"Vogliamo costruire le migliori piattaforme per i milioni di creator", scrive Mark Zuckerberg in un post che anticipa l'annuncio.

L'investimento, con cui la società mira a strappare seguito e popolarità a TikTok, includerà nuovi programmi di bonus per i creatori di contenuti - dagli esperti di stile agli aspiranti intrattenitori - che raggiungono determinati obiettivi nell'utilizzo degli "strumenti creativi e di monetizzazione" della piattaforma. "Forniremo anche finanziamenti iniziali per aiutare i creator a produrre i propri contenuti. Il nostro obiettivo è aiutare il maggior numero di creator possibile ad avere un successo di lungo termine sulle nostre app", spiega la società.

I programmi di bonus saranno stagionali, si evolveranno e verranno estesi nel corso del tempo ed entro l'estate verrà lanciato uno spazio dedicato interamente ai bonus, dove i creatori potranno controllare tutti quelli disponibili. Lo spazio sarà inizialmente disponibile sull'app Instagram, e nel corso dell'anno anche sull'app Facebook. Le prime opportunità di bonus su Facebook, al momento disponibili tramite invito, aiutano i creator a guadagnare di più e a scoprire come creare contenuti monetizzabili con le inserzioni in-stream e con le sfide di Stars (cioè delle dirette streaming); su Instagram, invece, ci sono i bonus per le inserzioni dell'app video IGTV, per i bagde nei Live, e nei Reels Summer, la funzione di video brevi presa a prestito da TikTok.

"Svilupperemo questi programmi con la massima attenzione e trasparenza per rendere chiaro ai creator dove e come possono guadagnare - conclude la società - Per farlo, seguiremo una serie di principi di riferimento per la distribuzione degli investimenti dei programmi di bonus, come l'autenticità, l'accessibilità, la semplicità e fruibilità".