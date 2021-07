Nokia, nuovo smartphone l'11/11 nel Single's Day

HMD presenterà uno smartphone 5G in Cina l'11 novembre, il giorno noto anche come Singles' Day. Si tratta di 24 ore in cui, in tutto il Paese, vengono offerti prodotti di vario genere, anche tecnologici, a prezzi scontati. L'indiscrezione arriva dal sito ITHome, che cita Zhang Yucheng, Product Manager di HMD in Cina.

HMD Global è il gruppo che ha acquisito la divisione mobile di Nokia, dopo un periodo di crisi seguito al divorzio da Microsoft. Il manager non ha offerto alcun dettaglio sul dispositivo ma il telefono potrebbe essere il primo a perdere il marchio PureView, che ha distinto i recenti top di gamma. Questo non vorrà dire la mancanza di elevate capacità fotografiche, che poggeranno ancora una volta sulle soluzioni hardware di Zeiss, da sempre partner di Nokia per quanto riguarda la componentistica dei sensori.

In Cina il nome accostato allo smartphone è Nokia X50, con le seguenti caratteristiche: fotocamera principale da 108 MP e un chipset Snapdragon S775. Le altre presunte specifiche includono un display da 6,5 ;;pollici con frequenza di aggiornamento da120 Hz e una batteria da 6.000 mAh. Non mancherà il supporto al 5G e un prezzo concorrenziale, per inserirsi nella fascia media del mercato, quella più affollata ma anche più remunerativa, in termini di unità spedite. Tra i primi dieci modelli più venduti del primo semestre del 2021, secondo il Global Handset Model Tracker di Counterpoint, oltre ad iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 12 e iPhone 11, ci sono infatti esemplari sotto i 300 euro: dal Samsung Galaxy A31 allo Xiaomi Redmi Note 9.