L'Intelligenza Artificiale di Facebook migliora l'e-commerce

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Migliorare i suggerimenti per gli acquisti online è uno degli obiettivi dichiarati di Facebook. Il colosso dei social media, durante il Facebook AI Innovation Summit a Parigi, ha mostrato gli strumenti pensati per rendere più semplice la proposta di prodotti sul web e l'acquisto da parte dei consumatori. Sono due le novità principali che interessano le inserzioni pubblicate su Facebook, sia in gruppi ad-hoc che direttamente dalle pagine aziendali. In primo luogo, il miglioramento di product match. Si tratta della tecnologia, basata su Intelligenza Artificiale, con cui Facebook riconosce un prodotto e ne consiglia di simili. Il team di sviluppo ha aggiunto nuove componenti di classificazione delle immagini rilevate, arrivando a identificare anche elementi quali la marca dell'oggetto e le scritte presenti su un'eventuale confezione per aggregarlo meglio in certe categorie. Questo dovrebbe permettere risultati più attinenti durante la ricerca di oggetti da acquistare e in fase di suggerimento di prodotti simili. Con il tagging assistito dall'IA invece, quando un venditore pubblica un'immagine sulla sua pagina senza inserire dei tag, l'IA aiuta ad identificare gli articoli non taggati e suggerisce i tag in base al catalogo dei prodotti. Nel momento in cui l'utente sta visualizzando un post non taggato, il sistema suggerisce prodotti simili sotto il post, presi dal catalogo del venditore stesso. Le novità annunciate non interessano solo Facebook ma anche Instagram. Come ha spiegato il team di Facebook AI, sul social delle foto presto arriverà la ricerca visiva nella sezione 'shop', in modo che le persone possano trovare prodotti simili semplicemente toccando un'immagine.

