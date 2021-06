Samsung al lavoro su uno smartphone 'arrotolabile'

Lo scorso novembre, Samsung ha depositato un nuovo brevetto che mostra la possibilità di realizzare uno smartphone con display arrotolabile. Lo hanno reso noto nelle ultime ore l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Altre compagnie, tra cui Oppo e Tcl, hanno già realizzato prototipi che sfruttano una simile tecnologia, senza però produrre dispositivi pronti per il mercato. Le immagini condivise dai due enti suggeriscono che alla base vi è uno smartphone dall'aspetto tradizionale che all'interno nasconde un display arrotolabile in modalità scorrevole. Samsung utilizzerà molle e rulli per espandere il pannello lateralmente, esteso al massimo per un terzo della lunghezza originale. Le grafiche però rivelano anche altro. Sullo schermo non compare alcun foro, il che lascia intendere che la fotocamera frontale, per i selfie, potrebbe essere inserita al di sotto del vetro.

Xiaomi sta già lavorando su qualcosa del genere, un dispositivo con nome in codice J18s o Mi Mix 4, che dovrebbe essere il primo prodotto per la massa con una fotocamera 'under display'. A ulteriore conferma della volontà di Samsung di realizzare concretamente un telefonino 'rollable', c'è l'indicazione del deposito del marchio Z Roll, all'inizio del 2021. Il colosso coreano si appresta a svelare, entro quest'anno, il Galaxy Fold 3 e lo Z Flip 3, entrambi svelati in una serie di immagini ufficiose su Twitter, a prova di un lancio se non imminente comunque programmato per i prossimi mesi.