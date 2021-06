Instagram testa i 'post suggeriti' nel flusso principale

Instagram sta testando una nuova funzionalità su iPhone che permetterà di visualizzare i 'post suggeriti' direttamente nel feed principale della bacheca. Finora, i contenuti pubblicati dalla persone che non si seguono direttamente sono visibili solo quando si termina lo scrolling dei post degli amici. Con tale mossa, riportata dal sito 9to5mac, lo sviluppatore mira ad ampliare la rete di conoscenza sull'app, rendendo più semplice l'aggiunta di nuove relazioni, scoprendo account vicini ai propri interessi.

Secondo le fonti, Instagram testerà questa nuova funzionalità per un "piccolo numero di utenti" per poi decidere se estenderla a tutti o rimetterla nel cassetto, a seconda dei feedback ricevuti. Proprio in questo caso, i beta tester avranno l'opportunità di rimuovere temporaneamente la funzione, per 30 giorni. Nell'ottica di offrire un servizio personalizzato e in linea con le passioni e gli hobby degli iscritti, Instagram dovrebbe dare la possibilità di indicare alcune preferenze in base alle quali vedere i post suggeriti, tra cui interessi specifici e tipologia di account. All'inizio di questa settimana, Tinder ha annunciato una funzione simile, grazie alla quale gli utenti possono cliccare solo persone con determinati interessi.