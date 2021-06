Tim Cook sente Pelosi,frenare misure antitrust su Big Tech

Tim Cook ha chiamato la speaker della Camera Nancy Pelosi nel tentativo di rallentare la strada per le nuove regole antitrust, contenute in sei diversi progetti di legge che il Congresso inizia a esaminare oggi.

Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l'amministratoire delegato di Apple avrebbe contatto anche altri membri del Congresso. Cook comunque non sarebbe solo: anche top manager di Amazon e Google avrebbero avuto contatti con il Congresso portando avanti un'offensiva di lobby.

A Pelosi Cook avrebbe spiegato che i provvedimenti sono stati affrettati e infliggerebbero un duro colpo all'innovazione. Pelosi in risposta avrebbe chiesto a Cook di identificare in modo preciso le obiezioni. I provvedimenti all'esame prevedono anche soluzioni estreme come lo spezzatino delle società di Big Tech.