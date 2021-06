Samsung prepara Galaxy S21 FE, smartphone di punta per tutti

- Si aggirerebbe intorno ai 500 euro il prezzo di lancio del Galaxy S21 FE, che Samsung dovrebbe svelare entro agosto. Lo dice un recente report del sito coreano Herald, che segue le indiscrezioni diffuse giorni fa su Twitter da Evan Blass. Stando al portale, il Galaxy S21 "Fan Edition" dovrebbe ospitare un processore Snapdragon 888, di norma a bordo di smartphone top di gamma, con configurazione da 6 o 8 GB di Ram e sensore principale della fotocamera da 64 megapixel.



Come succede con la famiglia dei telefoni FE, anche il Galaxy S21 dovrebbe seguire le linee estetiche dei modelli già in commercio, che si distinguono per un design posteriore che iscrive il modulo fotografico all'interno di uno spazio senza soluzione di continuità con la cornice frontale. Probabile che qui non sarà incluso il supporto alla S Pen, presente solo sul Galaxy S21 Ultra 5G. Oltre a posizionare il Galaxy S21 FE in una fascia di prezzo estremamente concorrenziale, in rapporto sopratutto alle specifiche hardware, Samsung avrebbe pensato anche ad una forte presenza di personalizzazione, in termini di colori. Per Herald la scelta cadrebbe almeno su quattro varianti: nero, viola, verde e bianco, anche se non è da escludere l'arrivo di ulteriori tonalità per certi mercati.





Samsung ha in programma un prossimo lancio di presentazione dei nuovi pieghevoli, appartenenti alla serie Fold e Z Flip, mentre il Galaxy S21 FE potrebbe essere svelato semplicemente con un annuncio per la stampa, senza eventi online.