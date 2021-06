Huawei, nuovo Matepad 11 con stilo incluso

Huawei ha annunciato il nuovo MatePad 11, l'ultimo arrivato nel portfolio tablet dell'azienda e il primo del gruppo con un display che supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. A far girare il dispositivo c'è HarmonyOS 2, il sistema operativo che Huawei ha ufficializzato il 2 giugno in occasione di una conferenza online.

Il colosso di Shenzen ha lanciato con l'OS anche gli auricolari FreeBuds 4, il tablet MatePad Pro e gli smartwatch Watch 3 e Watch 3 Pro, che montano proprio la piattaforma software casalinga. La compagnia ha spiegato che entro la fine dell'anno saranno almeno 100 i dispositivi aggiornabili ad HarmonyOS 2, tra smartphone e altri gadget connessi. Se le FreeBuds 4 seguono la scia degli auricolari precedenti, la vera novità è nei Watch 3 e 3 Pro, che con Harmony OS si discostano letteralmente dal panorama odierno degli indossabili, diviso tra Apple Watch e Wear OS (una quota spetta a Samsung Tizen che di recente è stato inglobato proprio da Google Wear). Sugli smartwatch, Huawei ha persino introdotto un sistema di protezione dei dati raccolti. La crittografia HTTPS difende le informazioni in transito verso i server, a dimostrazione di quanto l'azienda tenga alla privacy dei suoi clienti. Per quanto riguarda il MatePad 11, degno di nota è l'inclusione della Pencil di 2a generazione, stilo con una latenza di input di 2 ms, che aiuterà creativi e professionisti a creare contenuti con una precisione simile a quella del tocco fisico di una penna su carta. "Il nuovo Huawei MatePad 11, così come MatePad Pro, sfrutta a pieno le funzionalità distribuite di Harmony OS 2.

Siamo orgogliosi di presentare al mercato una nuova generazione di tablet che permetterà agli utenti di lavorare e godersi il tempo libero in maniera più fluida ed efficiente che mai, sfruttando app e servizi in tutti gli scenari, senza soluzione di continuità" ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia. Il MatePad 11 sarà disponibile in preordine su Huawei Store da metà luglio ad un prezzo al pubblico di 499,90 euro.