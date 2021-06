Huawei sfida Google, lancia HarmonyOS 2 per smartphone

Il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei ha lanciato ufficialmente il proprio sistema operativo per smartphone HarmonyOS 2 con cui sfida Android di Google abbandonato dopo il bando dell'amministrazione dell'ex presidente Usa, Donald Trump. Lo ha annunciato la stessa azienda secondo la quale il nuovo sistema operativo fornirà ai clienti di tutto il mondo un'alternativa competitiva, accessibile su una vasta gamma di dispositivi.

HarmonyOS, o Hongmeng in cinese, è un sistema operativo open-source progettato per vari dispositivi e tipi di utilizzo. È stato lanciato per la prima volta sull' Internet of Things, inclusi tablet e sistemi indossabili, come smart watch o fitness tracker, nell'agosto 2019.

Huawei si aspetta che i dispositivi dotati di HarmonyOS raggiungano quota 300 milioni entro la fine del 2021 e di questi più di 200 milioni saranno a marchio Huawei.

Gli analisti ritengono che il nuovo sistema operativo, che offre una piattaforma aperta e di grande adattabilità, darà una spinta al mercato globale degli smart device e offrirà a miliardi di utenti che utilizzano dispostivi mobili in tutto il mondo la possibilità di avere più scelta.