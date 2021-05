Acer Aspire Vero, il computer amico dell'ambiente

Acer ha presentato Aspire Vero, un computer portatile realizzato in buona parte in plastica riciclata (PCR). Si tratta del primo dispositivo nato a seguito dell'adesione dell'azienda all'iniziativa RE100, con l'obiettivo di usare il 100% di energia rinnovabile entro il 2035. Oltre ai materiali di costruzione, il produttore taiwanese afferma che Aspire Vero è stato pensato per essere un computer longevo, riducendo il periodo di erosione delle sue parti e spingendo molto più in avanti l'annoso problema dell'obsolescenza dell'hardware. Questo annuncio fa parte di una serie di prodotti lanciati in queste ore: dal nuovo Swift X, un notebook sottile e leggero, a due nuovi portatili della serie TravelMate P6, progettata per i professionisti.

Aspire Vero non ha alcun trattamento superficiale aggiuntivo, ovvero non è coperto da vernice di rivestimento, e la plastica "post-consumo" di cui è composto è utilizzata per il 50% nella tastiera e il 30% nel telaio. La confezione è costituita dall'85% di carta riciclata, mentre per la stampa delle grafiche è stato impiegato inchiostro di soia. Le lettere E e R sui tasti sono state invertite per richiamare le 3 R: riduci, riusa e ricicla. "È un computer rivolto a persone che come noi hanno a cuore l'ambiente. Insieme possiamo rendere la Terra un posto migliore" sono le parole che Henry Huang, direttore di Acer, ha rilasciato durante l' evento Next @ Acer 2021, trasmesso online. Come passo ulteriore verso l'impegno ambientale, la compagnia ha lanciato il progetto Earthion (Earth + Mission), che mira a suggerire a dipendenti e consumatori comportamenti sostenibili. Acer ha svelato solo alcune specifiche di Aspire Vero, composto da processori Intel Core di undicesima generazione, disco SSD PCIe M.2 fino a 1 TB, connettività Wi-Fi 6, tre porte USB e un'uscita HDMI. Disponibilità e prezzi saranno comunicati più avanti.