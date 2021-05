Microsoft Teams, nuovi sfondi e chat via sms

Microsoft ha introdotto nuove funzionalità in Teams, progettate appositamente per gli utenti consumer. Finora, la piattaforma di comunicazione si era rivolta principalmente ai professionisti e lavoratori connessi da remoto. Microsoft Teams diventa hub centrale per la comunicazione e la gestione della propria vita privata con novità come Together, con cui è possibile trasformare qualsiasi videocall tra amici e parenti in uno spazio condiviso, scegliendo tra una varietà di nuovi contesti virtuali come, ad esempio, un salotto, una caffetteria o persino un resort vacanze, per aggiungere un tocco di allegria alle proprie chiamate, quando si è distanti fisicamente. Un'altra novità riguarda l'invio di reaction e GIF, una feature derivata direttamente dalla versione business di Teams. GIF e reaction possono essere utilizzate anche a seguito di una call a cui non si è potuti partecipare per continuare la conversazione.

Microsoft Teams permetterà inoltre di invitare fino a 300 persone all'interno della stessa videochiamata, utilizzando qualsiasi device (PC, Mac o dispositivi Android o iOS) o web browser. In aggiunta a ciò, anche gli utenti che non utilizzano la piattaforma potranno visualizzare e rispondere alla chat di gruppo, utilizzando gli SMS. Infine, per ogni chat si avrà una dashboard dove organizzare tutti i contenuti condivisi all'interno del gruppo: dalle foto ai file, dai link sino ad arrivare ai task condivisi e agli eventi imminenti. Le funzionalità consumer di Teams sono disponibili gratuitamente a partire da oggi in tutto il mondo. Chi usa già l'app per lavoro dovrà semplicemente cliccare sul proprio profilo e aggiungere l'account personale. I nuovi utenti, invece, possono scaricare l'app per iOS, Android oppure desktop per scoprire tutte le novità.