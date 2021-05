Apple Music, arrivano i brani in alta fedeltà e con audio 3D

Apple ha annunciato che Apple Music permetterà di riprodurre brani con una maggiore qualità sonora senza sovrapprezzo per chi è già abbonato al servizio. Con l'aggiunta del formato 'loseless' (alta fedeltà) e Spatial Audio (che riproduce la musica in 3D), Apple non solo da la possibilità agli ascoltatori di fruire dei loro brani preferiti in un modo più coinvolgente am anche agli artisti di beneficiare dell'aggiornamento per creare nuove esperienze sonore. Gli abbonati ad Apple Music saranno in grado di ascoltare più di 75 milioni di canzoni in Lossless Audio, ossia nel modo in cui cantanti e band le hanno create in studio, aggiungendo l'effetto 3D che consente di mappare l'audio in diversi punti del suono percepito, invece di un solo canale specifico.

A questo, può aggiungersi il supporto nativo a Dolby Atmos. L'opzione per attivare l'audio spaziale è già presente nel menu di abbinamento dell'iPhone per le AirPods Pro e le AirPods Max. "Apple Music sta facendo il suo più grande progresso di sempre nella qualità del suono" ha detto Oliver Schusser, vice presidente di Apple Music e Beats. "Ascoltare una canzone in Dolby Atmos è una magia. La musica proviene da tutto ciò che ti circonda e suona in modo incredibile. Ora stiamo portando questa esperienza innovativa e coinvolgente ai nostri ascoltatori, con la musica dei loro artisti preferiti come J Balvin, Gustavo Dudamel, Ariana Grande, Maroon 5, Kacey Musgraves, The Weeknd e molti altri. Gli abbonati saranno anche in grado di ascoltare la loro musica nella massima qualità audio con Lossless Audio. Apple Music come lo conosciamo sta per cambiare per sempre".

Per impostazione predefinita, Apple Music riprodurrà automaticamente i brani Dolby Atmos su tutte le AirPods e le cuffie Beats con un chip H1 o W1, così come sugli altoparlanti integrati nelle ultime versioni di iPhone, iPad e Mac. Gli album disponibili in Dolby Atmos avranno un badge dedicato al fianco della descrizione. (ANSA).