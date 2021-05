Instagram al lavoro per la condivisione di post dal sito

Lo sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi ha pubblicato su Twitter una serie di immagini che rivelerebbero un prossimo cambio di interfaccia per la versione web di Instagram. Questo consentirebbe agli iscritti al social network di postare anche via computer e non solo più con lo smartphone.

Paluzzi ha condiviso alcuni esempi di come apparirà la finestra di post-pubblicazione via desktop. Gli screenshot, gli unici finora a disposizione che appoggiano una tesi del genere, mostrano il nuovo menu da cui scegliere le immagini e i video da caricare e la possibilità di procedere sia nel formato originale che in uno tagliato, per una migliore integrazione nella logica di fruizione della piattaforma, prettamente da scrolling verticale. Secondo lo sviluppatore, il linguaggio di progettazione dell'interfaccia assomiglia molto alla versione dell'app mobile. Per quanto reali possano sembrare le informazioni, la funzione non è stata ancora confermata ufficialmente da Instagram o dalla società madre Facebook.

Il lavoro attuale è probabilmente in una fase di test interno, seppur molto avanzato e vicino al risultato finale. Lo stesso Paluzzi commenta: "Questa funzione è attualmente in fase di test solo internamente. Non aspettarti di poterla usare presto. Ma speriamo che non ci voglia troppo tempo". Nuovi elementi e opzioni potrebbero essere aggiunti prima della disponibilità globale dell'aggiornamento per gli utenti su computer. Fin dal suo lancio, nel 2010, Instagram è stata un'applicazione orientata ai dispositivi mobili. Tuttavia, negli anni ha migliorato l'esperienza utente da desktop, introducendo anche i messaggi diretti e la visualizzazione delle Storie.