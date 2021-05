Apple, si avvicina apertura negozio in centro a Roma

Si avvicina l'apertura dell'Apple store di via del Corso a Roma. Da questa mattina sulle vetrine campeggia il logo Apple e la scritta "Stiamo arrivando" Il logo è 'rivisitato' per l'occasione ed è accompagnato dal claim "Creativi dentro". L'azienda fa sapere che la campagna rende omaggio alla tradizione artistica e creativa di Roma, scegliendo come elemento simbolico il marmo, pietra che in Italia, e nella capitale specialmente, architetti e scultori hanno utilizzato nei secoli per esprimere il proprio talento e creare capolavori.

Nel logo, i sei colori della prima, storica mela riempiono dinamicamente una delle venature del marmo, a simboleggiare come il Dna creativo di Apple incontri, nello negozio di Via del Corso, l'anima culturale di Roma. In questo spazio Apple, oltre ai prodotti, si potranno trovare gli strumenti e gli stimoli per far emergere il potenziale di ognuno. "Creativi dentro" - spiega l'azienda - ricorda come presso questo store sarà possibile incontrare i Creativi Apple, figure professionali versate nelle arti (musica, illustrazione, fotografia, video) che aiuteranno e consiglieranno i clienti nei loro progetti.

Questo aiuto sarà disponibile gratuitamente per tutti, attraverso il programma Today at Apple con il suo calendario di eventi online o, quando sarà di nuovo possibile, in presenza.