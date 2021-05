eBay apre alla vendita dei Non Fungible Token

eBay entra nel mercato degli Nft, con la vendita diretta e in asta di oggetti digitali da collezione, a cui si accompagna un certificato di autenticità e non riproducibilità basato su blockchain. A renderlo noto è Jordan Sweetnam, dirigente della società. Si tratta della prima volta che una piattaforma di e-commerce si lancia nel settore dei Non Fungible Token. Come per ogni altro prodotto presente su eBay, tutti avranno l'opportunità di aggiudicarsi un oggetto virtuale di valore che, anche se può essere fruito da altri, appartiene esclusivamente ad un solo proprietario.

"Questo è solo l'inizio - scrive eBay nel suo comunicato ufficiale - aspettatevi di vedere programmi, politiche e strumenti che consentiranno al nostro pubblico di acquistare e vendere Nft con maggior facilità e sicurezza in una gamma più ampia di categorie". Intanto Christie's, la più grande casa d'aste al mondo, ha venduto per 16,9 milioni di dollari una collezione di nove CryptoPunk. Si tratta del progetto creato da Larva Labs nel 2017, ogni immagine è grande 24x24 pixel ed è stata creata attraverso algoritmi. Anche la gola profonda del Datagate, Edward Snowden, era entrato nel gito, con la vendita per oltre 5,4 milioni di dollari della sua prima opera d'arte digitale in Nft.