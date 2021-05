Futuri Apple Watch misureranno glucosio e alcol nel sangue

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Le prossime versioni dell'Apple Watch potrebbero essere in grado di monitorare parametri come la pressione del sangue, i livelli di glucosio e persino il tasso alcolemico. Lo afferma il sito specializzato MacRumors, sulla base della rivelazione da parte della start up inglese Rockley Photonics, che ha sviluppato dei sensori specializzati in queste misure, di avere come cliente principale proprio la casa di Cupertino.

La tecnologia messa a punto da Rockley si basa su sensori di tipo ottico, che rilevano i livelli delle sostanze attraverso la pelle. L'azienda, che sta per essere quotata a New York, ha scritto nei documenti per la quotazione che "Apple è responsabile della maggior parte dei ricavi degli ultimi due anni", in virtù di un accordo di fornitura e sviluppo che sarà attivo anche nei prossimi anni. La prossima generazione di sensori Rockley, ipotizza il sito, dovrebbe arrivare il prossimo anno, in concomitanza con il lancio dei modelli della serie 8 degli Apple Watch. (ANSA).