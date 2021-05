Nokia al primo posto per i brevetti essenziali sul 5G

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Nel suo studio '5G Standard Essential', pubblicato ad aprile, la società di analisi indipendente PA Consulting ha concluso che Nokia è il numero uno per la proprietà dei brevetti base su tecnologia 5G. Si tratta della seconda rilevazione consecutiva da parte di PA Consulting che pone Nokia al primo posto per l'ottenimento di proprietà intellettuali inerenti lo sviluppo e l'applicazione della tecnologia 5G a livello globale. Lo studio precedente si era svolto nel 2019. A differenza di molte altre ricerche, quella di PA ha indagato quanti brevetti sono realmente utili all'affermazione del 5G, andando oltre una mera classificazione numerica. Jenni Lukander, Presidente di Nokia Technologies, ha dichiarato: "Questi risultati indipendenti riflettono il contributo significativo che Nokia offre allo sviluppo di standard di settore, il continuo investimento in ricerca e sviluppo e la forza del portafoglio di brevetti. Lo studio ricorda anche che è necessario considerare non solo il numero di brevetti ma anche la qualità, quando si valuta l'ampiezza dei progetti su carta". Ad oggi, Nokia ha investito oltre 130 miliardi di euro in R&D dal 2000, raggiungendo più di 20.000 brevetti, compresi i circa 3.500 sul 5G. Gran parte del lavoro di analisi e progettazione della compagnia avviene all'interno dei Nokia Bell Labs, con sede principale nel New Jersey. Nel corso degli anni, nei Labs sono nati il sistema operativo UNIX e i linguaggi di programmazione C e C++. I risultati ottenuti nei laboratori hanno portato al raggiungimento di sette premi Nobel.

(ANSA).