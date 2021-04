Samsung, ecco i nuovi Galaxy Book, Book Pro e Pro 360

Samsung lancia i nuovi portatili della serie Book, i più potenti della sua collezione. Si parte con il Galaxy Book in un formato tradizionale, schermo da 15,6 pollici LCD e grafica a scelta tra Iris X, Iris UHD e Nvidia GeForce MX450. Memoria Ram da 4, 8 o 16 GB e archiviazione fino a 512 GB. C'è anche la connessione LTE. La novità è la presenza di un lettore di impronte sul tasto di accensione, per godere di una misura di sicurezza maggiore, sfruttando la velocità di accesso tramite biometria.

Poi i Galaxy Book Pro e i Galaxy Book Pro 360, entrambi disponibili nei formati da 13 e 15 pollici. A distinguerli è la possibilità, sui 360, di ripiegare totalmente lo schermo su sé stesso, passando così da un utilizzo in modalità notebook al tablet. Per questo, il suo pannello è touch e Super Amoled, con una S-Pen già in confezione. Oltre alle due diagonali, sotto la scocca del Pro 360 gira un processore iCore Gen 11 di Intel i7, i5 oppure i3, con grafica opzionale tra Intel Iris e integrata. La memoria Ram va da 8 a 16 o 32 GB (quest'ultima solo su Galaxy Book Pro 360 15) e archiviazione fino a 1 TB. Non manca il 5G, solo sul 13", mentre entrambi i formati integrano la scansione delle impronte su Power Key. Estetica classica per il Galaxy Book Pro che però spinge in avanti le prestazioni: anche qui stesse opzioni di processore e Ram del 360 ma con l'opportunità di beneficiare di una grafica GeForce MX450 sul modello da 15".

Presente lo slot per schede sim, ma solo LTE e solo per il 13 pollici. Tutte le famiglie integrano il sistema operativo Windows 10 Home o Pro e tastiera migliorata. La serie Galaxy Book Pro funge anche da hub di casa intelligente con l'integrazione della piattaforma SmartThings che permette, tra l'altro, di spegnere le luci e gestire i vari elettrodomestici connessi, sia a marchio Samsung che di terze parti, se supportati. Prezzi da 700 a 1.700 euro.