Oppo lancia gli smartphone di fascia media A, tutti con 5G

Dopo aver presentato, a marzo, gli smartphone Find X3, Oppo ha annunciato l'arrivo sul mercato italiano dei nuovi dispositivi della Serie A. Si tratta di una gamma che punta su un prezzo intermedio ma senza rinunciare alle prestazioni. Basti considerare che tutti i nuovi prodotti, A94, A74 e A54, hanno il supporto alla rete 5G.

"I nuovi modelli della Serie A Oppo offrono prestazioni veloci e potenti, perfetti per accompagnare le persone nella vita quotidiana sempre più connessa e per tutti gli amanti del gaming, che cercano una connessione stabile e performante, anche in mobilità" ha commentato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di Oppo Italia. Il modello A94 ha un pannello Super Amoled FHD+ da 6,4'' con rapporto schermo-corpo del 90,8% e selfiecam incastonata in un foro di piccole dimensioni.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 48MP, una macro-grandangolare da 8MP, una Portrait Mono Camera da 2MP e una Macro Mono da 2MP, ed è in grado di scattare foto con risoluzione fino a 108MP. Oppo A74 e A54 hanno entrambi uno schermo LCD Hyper-Color Screen da 6.49" FHD, con refresh rate da 90 Hz e frequenza di campionamento tattile a 180 Hz, pensato per maggiore fluidità nei giochi e video. La configurazione fotografica prevede quattro sensori (48+8+2+2) e una selfiecam da 16 Mpx. Sotto la scocca presentano un processore Qualcomm Snapdragon 480 5G. A94 5G, nella configurazione 8GB+128GB, è disponibile in Italia a 369,99 euro mentre l'A74 5G, nella configurazione 6GB+128 GB, ha un prezzo di 299,99 euro. L'A54 5G, da 4GB+64GB, è disponibile a 269,99 euro.