Dopo Facebook e LinkedIn, anche Clubhouse vittima di 'scraping'

Dopo Facebook e LinkedIn, anche Clubhouse al centro di una notizia di diffusione di dati, che però la piattaforma solo voce smentisce sia una violazione o un furto di dati. Nei giorni scorsi i ricercatori di Cyber News hanno diffuso la notizia secondo la quale in un noto forum di hacker sarebbe stato pubblicato un database con informazioni inerenti 1,3 milioni di utenti di Clubhouse, ottenuti attraverso la tecnica dello 'scarping', cioè una esflitrazione di dati automatica, attraverso un software.

Stando alle dichiarazioni della società, diffuse attraverso il profilo ufficiale Twitter, non sarebbe stato registrato nessun 'data breach' o alcuna violazione ai danni della piattaforma e i dati pubblicati da presunti hacker erano già disponibili pubblicamente e chiunque poteva accedervi tramite la loro Api ufficiale, cioè l'interfaccia di programmazione dell'applicazione.

This is misleading and false. Clubhouse has not been breached or hacked. The data referred to is all public profile information from our app, which anyone can access via the app or our API. https://t.co/I1OfPyc0Bo