LG, fino a tre aggiornamenti Android per gli smartphone

Dopo aver confermato la chiusura della sua divisione mobile durante una riunione con gli investitori, LG ha comunicato che continuerà ad aggiornare il software dei principali smartphone in commercio. I principali dubbi dei possessori di un modello della coreana erano infatti sulla fine del supporto per Android, che invece continuerà. LG ha rilasciato un comunicato stampa dove dichiara che "fornirà assistenza e aggiornamenti software ai clienti dei prodotti mobili esistenti per un periodo di tempo che varierà in base al Paese". Per quanto riguarda Android 11, l'elenco degli smartphone pronti a riceverlo include Velvet 5G, G8X, Velvet 4G, G8S, Wing, K52 e K42.

Sul fronte Android 12 invece, LG ha spiegato che il rilascio dell'aggiornamento dipenderà dal piano di distribuzione di Google e dalla capacità dei modelli di reggere l'update. Ad ogni modo, tutti gli smartphone LG premium riceveranno fino a tre aggiornamenti software dall'anno d'acquisto del dispositivo. Gli smartphone di fascia alta, con una garanzia di tre update del sistema operativo sono, secondo i dettagli di LG, quelli rilasciati nel 2019, quindi la serie G, V, VELVET e Wing.

Le famiglie del 2020, come LG Stylo e K, riceveranno invece due aggiornamenti. I telefoni LG g ancora nei negozi non saranno ritirati e godranno ancora di una garanzia di due anni dal momento dell'acquisto. In sostanza, oltre al supporto software, ci sarà anche quello hardware, visto che i centri assistenza non verranno chiusi.