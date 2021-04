Su cloud l'analisi in tempo reale delle immagini satellitari

Arriva su cloud l'elaborazione automatica e in tempo reale delle immagini satellitari: questo grazie al sistema di intelligenza artificiale DeeperVision di Thales Alenia Space (Thales-Leonardo), che sarà aggiunto alla piattaforma Microsoft Azure Orbital per la gestione dei satelliti. Lo prevede il nuovo progetto di innovazione nel campo delle tecnologie cloud per lo spazio annunciato da Thales Alenia Space e Microsoft.

L'obiettivo di questa iniziativa è permettere agli utenti di focalizzarsi sul contenuto realmente rilevante delle immagini satellitari, in cui l'esperienza umana è fondamentale. Tutto ciò è reso possibile da DeeperVision, un sistema che sfrutta l'intelligenza artificiale per processare e analizzare grossi volumi di immagini dell'osservazione della Terra in modo da rilevare automaticamente come gli elementi evolvono nel tempo e monitorare aree di interesse. Le informazioni vengono estratte in modo automatico e continuo dalle immagini in tempo reale, mentre i risultati vengono immagazzinati come metadati in un più ampio catalogo.

"L'elaborazione di immagini satellitari su scala cloud è un elemento rivoluzionario per i nostri clienti che hanno bisogno di questi approfondimenti, basati sull'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, per poter prendere rapidamente decisioni critiche per il successo delle le loro missioni", afferma Tom Keane, Corporate Vice President di Azure Global in Microsoft. "I clienti potranno beneficiare di tutte le funzionalità della soluzione DeeperVision di Thales Alenia Space per processare il flusso dei dati e fornire informazioni tempestive con le funzionalità cloud di Azure Orbital", aggiunge Clarence Duflocq, Vicepresidente Strategia & Innovazione di Thales Alenia Space. (ANSA).