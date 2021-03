Mi Mix Fold, primo smartphone pieghevole di Xiaomi

Durante la seconda giornata di una conferenza online, Xiaomi ha svelato ufficialmente il Mi Mix Fold, suo primo smartphone pieghevole. Ieri era arrivata la gamma di telefonini Mi11. Il dispositivo ha una apertura a libro, simile a quella del Samsung Galaxy Z Fold2 5G, con un pannello interno che arriva a poco oltre gli 8 pollici e uno schermo esterno da 6,5 pollici.

Punto di forza è il processore, il recente Snapdragon 888, affiancato da una memoria Ram da 12 o 16 GB e uno spazio di archiviazione da 256 o 512 GB. Il Mi Mix Fold ospita una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, uno da 13 megapixel e un terzo da 8 megapixel, costruito con tecnologia a lente liquida, differente da quella ottica perché racchiude il chip fotografico in un fluido trasparente e una pellicola ultrasottile, controllata da un apposito meccanismo elettronico. Questo dovrebbe velocizzare la messa a fuoco e lo scatto di foto. Il resto delle specifiche comprende una fotocamera selfie da 20 megapixel, una batteria da 5.020 mAh, che si ricarica in poco più di mezz'ora, il supporto alla rete 5G e quattro speaker marchiati Harman Kardon. Lo smartphone sarà venduto dal 16 aprile solo in Cina, almeno per il momento, in due edizioni.

La versione standard utilizza una cover posteriore in vetro Corning Gorilla di quinta generazione, quella in ceramica presenta una cornice centrale e pulsanti del volume dorati, nonché un retro in ceramica nera con speciale incisione laser. Il prezzo, al cambio attuale, è di 1.300 euro per la versione da 12 GB + 256 GB, 1.428 euro per la variante da 12 GB + 512 GB e 1.687 euro per quella da 16 GB + 512 GB.