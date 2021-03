Samsung lancia il 5G per tutti, è il Galaxy A52

Samsung Electronics ha svelato oggi i nuovi Galaxy A52 5G, A52 e A72, modelli di medio gamma dal prezzo concorrenziale. Le ultime novità della serie Samsung Galaxy A puntano su un sensore principale della fotocamera da 64 megapixel, durata estesa della batteria e ottimizzazioni rese possibile dall'intelligenza artificiale. Tutti si inseriscono nell'ampio ecosistema di Samsung, che di recente ha visto arrivare gli auricolari Galaxy Buds Pro e i tracker Galaxy SmartTag, piccoli gadget da abbinare a qualsiasi oggetto da monitorare su una mappa. Il top di gamma per la connettività è il Galaxy A52 5G, che presenta un display da 6,5 pollici, fotocamera frontale da 32 megapixel e tripla posteriore.

A differenza della Serie Note ed S, qui Samsung ha reintrodotto il jack audio e l'alimentatore in confezione. La memoria interna parte da 128 GB e può essere estesa tramite microSD. Il Galaxy A52, senza 5G, è identico al modello superiore, con la differenza del modem che ospita appunto l'antennina per il network di nuova generazione e la frequenza di aggiornamento dello schermo che arriva a 120 Hz. In quanto a specifiche tecniche, il Galaxy A72 primeggia, ponendosi poco sotto la recente famiglia dei Galaxy S21. Anche qui fotocamera principale da 64 megapixel con altri tre obiettivi più performanti. Aumenta la diagonale del display, fino a 6,7 pollici, il processore è più potente e la batteria maggiorata. Galaxy A72 è già disponibile al prezzo di 499,90 euro, il Galaxy A52 5G a 459,90 euro mentre il Galaxy A52 ha un cartellino di 379,90 euro. Tutti con memoria ram da 6 GB e archiviazione da 128 GB.

"Samsung si impegna da sempre a soddisfare i desideri e le esigenze degli utenti e con la serie Galaxy A intendiamo democratizzare l'innovazione, permettendo a tutti di accedere alle tecnologie più all'avanguardia" ha dichiarato TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics.