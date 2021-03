L'app di messaggistica Signal non funziona più in Cina. Gli utenti segnalano di non poter accedervi senza una Vpn, una rete privata virtuale. Secondo il sito GreatFire.org che tiene traccia della censura online nel paese, sebbene l'app rimanga disponibile sull'App Store cinese, sarebbe stata bandita dal 15 marzo. Signal, che ha raccolto diversi utenti transfughi di WhatsApp in polemica sulla nuova informativa privacy della chat di Zuckerberg, è stata consigliata da Elon Musk per la sua crittografia, che rende più inaccessibile i contenuti dall'esterno. La versione iOS è stata installata quasi 510.000 volte fino ad oggi in Cina.