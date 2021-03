Covid: Ericsson, Nokia e Sony non saranno a fiera Barcellona

Ericsson, Nokia e Sony non saranno tra le protagoniste del Mobile World Congress di Barcellona (Mwc) in programma dal 28 giugno al 1 luglio. Ericsson e Sony Mobile hanno comunicato la volontà di non essere presenti per nulla all'edizione 2021 della kermesse, mentre Nokia ci sarà solo in forma virtuale. Quest'ultima ipotesi è quella che si fa più largo tra le compagnie che di norma presenziano la manifestazione iberica.

Nokia terrà semplicemente una conferenza online nei giorni della fiera, senza uno stand fisico. Possibile che una scelta di questo tipo venga sposata anche da altre aziende, con la volontà di tutelare i propri dipendenti visto l'andamenyo della pandemia e l'incognita sulle tempistiche dei vaccini in tutta Europa.

L'associazione Gsma aveva ufficializzato lo spostamento della fiera, da febbraio a fine giugno, quando la situazione pandemica non era ancora entrata nella seconda ondata. "La salute e la sicurezza dei nostri espositori, partecipanti, personale sono di fondamentale importanza" aveva detto il direttore generale di Gsma, Mats Granryd. L'edizione 2020 che si doveva tenere a fine febbraio era stata cancellata del tutto mentre per la prossima gli organizzatori si attendono fino a 50.000 accreditati. In caso di nuovo annullamento, la Gsma perderà circa 9,5 milioni di euro in rimborsi a espositori, agenzie e partner dell'evento. Il recente MWC di Shangai, versione asiatica della kermesse europea, si è svolta in modalità solo online.