Record Google, sue le app più scaricate anche su iPhone

Sono quelle sviluppate da Google le applicazioni più scaricate e installate sui dispositivi mobili di tutto il mondo. Secondo i dati della società di ricerca Sensor Tower, il totale raggiunto dalle app di Big G a febbraio di quest'anno è pari a 227 milioni di installazioni complessive, un vero e proprio record.

Il totale è stato ottenuto considerando tutte le app a marchio Google scaricate sia sul Play Store di Android che sull'App Store di Apple, per i vari modelli di iPhone e iPad, come Chrome, Foto, Maps, Drive, Gmail, YouTube. Sul podio della classifica stilata dagli analisti, salgono Facebook, con oltre 138 milioni di installazioni tra l'app proprietaria e Messenger, WhatsApp e Instagram; segue poi Voodoo, che si occupa prevalentemente di videogiochi. Bytedance, sviluppatrice del popolare TiKTok, è quarta.

L'India ha rappresentato il mercato con il maggior numero di installazioni di Facebook, pari al 27%, seguita dagli Stati Uniti con l'8%. TikTok è invece il software che ha portato a casa il maggior incasso per acquisti 'in-app', se si escludono i videogiochi. I suoi utenti hanno speso oltre 110 milioni di dollari, quasi il doppio rispetto alle entrate di febbraio 2020.

Circa il 79% della spesa proviene dalla Cina, che precede Stati Uniti e Turchia. I numeri di Google potrebbero essere anche maggiori se si considera che le app del colosso americano non sono disponibili sugli smartphone venduti in Cina, sia Android sia iPhone, per via del bando imposto anni fa da Pechino a seguito del rifiuto di Mountain View di accettare l'intromissione del governo nei risultati locali del suo motore di ricerca.