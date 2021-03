Huawei punta sull'audio con lo speaker Sound

Non solo smartphone. Huawei, da anni oramai, è focalizzata a 360 gradi sul mercato della tecnologia di consumo. Tra i telefonini della serie "P", "Mate" e i MateBook, particolare interesse lo assume la gamma Sound, dedicata all'audio. Il colosso di Shenzen ha dunque rinnovato la famiglia con uno speaker portatile, wireless ed estremamente "smart". Huawei Sound è nato dalla partnership con Devialet, casa francese specializzata in altoparlanti e amplificatori.

Ridotto nel peso e nelle dimensioni rispetto al predecessore Sound X, e con maggiore potenza audio, lo speaker offre un woofer da 40 Watt da 4 pollici e tre altoparlanti da 5 Watt full-range. Grazie alla configurazione Push-Push di Devialet, i due radiatori passivi si rafforzano a vicenda per contrastare le vibrazioni. Ciò riduce sostanzialmente la presenza di distorsione del rumore risultante dal riverbero dei diaframmi e garantisce una stabilità del suono e delle impostazioni di volume elevato (fino a 90 dB). A completamento c'è la tecnologia SAM di Devialet, che promette un'immersione a 360 gradi nel suono, garantendo un'esperienza acustica avanzata e di qualità.

Space è invece la tecnologia della francese per riprodurre fedelmente l'acustica di teatri e sale da concerto, anche in una stanza dalle dimensioni non esagerate. Il tutto anche grazie a quattro effetti sonori che arricchiscono l'esperienza d'ascolto: Devialet Space Soundstage, Vocals, Hi-Fi e Bass, che aggiunge più profondità all'audio. Lo speaker supporta anche i codec LDAC Bluetooth con velocità di trasferimento fino a 990 kbps. Huawei Sound incorpora una funzione tap-to-transfer, attraverso la quale l'utente può dirigere la riproduzione audio del telefono verso l'altoparlante semplicemente toccando quest'ultimo con lo smartphone. Sound è disponibile in pre-ordine ad un prezzo di 199,90 euro su Huawei Store.