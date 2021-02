Smartwatch Samsung misurano pressione ed ECG

Tenere traccia delle proprie condizioni di salute, almeno quelle basilari, è un trend in crescita, anche a causa della pandemia. Dispositivi indossabili, come l'Apple Watch Series 6 e il Galaxy Watch 3, permettono di misurare i livelli, fondamentali, di ossigeno nel sangue, il parametro di SpO2 che è tra quelli più indicativi di una condizione non ottimale di respirazione. Adesso, Samsung ha introdotto anche in Italia, dopo un periodo di prova nella nativa Corea del Sud e a seguito dell'ottenimento della certificazione CE, di altre due operazioni che completano la gestione personale dell'healthcare. Si può già scaricare l'aggiornamento dell'app Samsung Health Monitor tramite cui misurare la pressione sanguigna e l'elettrocardiogramma (ECG).

La disponibilità è limitata al Galaxy Watch3 e al Galaxy Watch Active2. Se il controllo dell'ECG avviene direttamente al polso, quello della pressione richiede, periodicamente, un metro di riferimento ottenuto con un apparecchio tradizionale, anche di quelli casalinghi. In questo modo, lo smartwatch si allinea su parametri considerati sempre attendibili. "Quasi un milione di persone ha utilizzato l'app Samsung Health Monitor per monitorare la propria salute, a partire dal lancio iniziale in Corea dello scorso giugno" ha dichiarato TaeJong Jay Yang, Corporate SVP and Head of Health Team, Mobile Communications Business di Samsung Electronics. "Ci siamo impegnati perché sempre più utenti in tutto il mondo potessero avvalersi di questo innovativo servizio dedicato alla salute, e l'ultima estensione è davvero una pietra miliare per il nostro obiettivo".