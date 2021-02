Huawei, più connettività per una prosperità condivisa

Ridurre l'impatto dell'innovazione sul mondo, senza rinunciare al progresso. E' uno dei punti toccati da Catherine Chen, Vice Presidente di Huawei, durante il Mobile World Congress 2021 in corso a Shangai. "Mentre il mondo affronta la pandemia e si avvia alla ripresa - ha spiegato - c'è un rinnovato interesse intorno ad una crescita verde e inclusiva. Le tecnologie digitali possono, e devono, giocare un ruolo fondamentale nello spianare la strada alle ambizioni di emissioni zero".

Huawei ha ospitato il dibattito, 'Connected for Shared Prosperity', nel quale sono intervenuti, tra gli altri, Siddhartha Chatterjee, Coordinatore delle Nazioni Unite in Cina, che ha parlato anche di 5G. "La tecnologia può aiutarci a ricostruire più velocemente e, cosa più importante - ha osservato - ad accelerare la trasformazione verso un futuro migliore. Però c'è bisogno di una governance condivisa: le sfide globali richiedono una risposta globale". L'europarlamentare Frances Fitzgerald ha poi osservato che, con il lancio delle reti 5G, il mondo è sulla soglia di una rivoluzione concreta: "Ha il potenziale per portare un impatto positivo sulla vita delle persone in tanti settori, come la salute, l'istruzione e la produzione alimentare".

L'educazione è un tema che torna poi nelle parole di Catherine Chen: "Garantire un'istruzione di qualità deve essere un'operazione permanente ed è parte degli obiettivi delle Nazioni Unite a breve termine". Il colosso cinese ha in piedi i programmi, partiti a fine 2020, della serie TECH4ALL Connecting Schools e DigiTruck, portati in più di 200 scuole, a beneficio di oltre 60.000 insegnanti e studenti. E sta collaborando con l'Unesco ad un programma triennale di Open Schools in Egitto, Etiopia e Ghana per migliorare le competenze digitali.