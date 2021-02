Twitter, etichetta per gli account governativi in Italia

Twitter riconosce il ruolo sempre più delicato della politica nei social. A breve allargherà il sistema delle etichette speciali per politici e organi statali, che li rendono più riconoscibili a tutti, e questa novità arriva anche in Italia dal 17 febbraio. L'iniziativa è stata inaugurata a fine 2019 in preparazione alle elezioni presidenziali Usa, applicata a tutti i candidati. Poi si è allargata ad un numero limitato di Paesi, ovvero i cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Cina, Federazione Russa, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Dal 17 febbraio si amplia ancora ad altri 16 paesi e arriva, appunto, in Italia.



"La nostra mission è aiutare la conversazione pubblica e una parte importante di quel lavoro è fornire alle persone un contesto in modo che possano prendere decisioni informate su ciò che vedono e su come interagiscono su Twitter", scrive la società sul suo blog.