In Cina record spedizioni smartphone 5G a gennaio

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Le spedizioni di smartphone 5G hanno raggiunto il record mensile di 27,278 milioni di telefoni in Cina il mese scorso, come mostrano i dati divulgati dalla China Academy of Information & Communications Technology (CAICT), un istituto di ricerca del Ministero cinese dell'Industria e dell'Information Technology. Il dato era pari al 68% delle spedizioni totali di telefoni cellulari dalla Cina registrate a gennaio. Il mese scorso sono stati immessi sul mercato ben 23 nuovi modelli di telefoni 5G: il 57,5% di tutti i nuovi smartphone usciti a gennaio nel Paese asiatico. La Cina realizzerà oltre 600.000 stazioni di base in 5G nel 2021 e il ministero promuoverà in maniera ordinata la costruzione e l'applicazione della rete di nuova generazione, accelerando la copertura 5G nelle principali città e favorendo i progetti di co-costruzione e condivisione. (ANSA).