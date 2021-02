Apple ha contattato Nissan per suo progetto auto autonome

Dopo Hyundai, Apple avrebbe contattato anche Nissan negli ultimi mesi per una possibile alleanza per il suo progetto di auto autonome. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali i contatti sono stati brevi e le trattative non sono più in corso.

"Non siamo in trattative con Apple -ha detto un portavoce dell'azienda - Tuttavia, siamo sempre disponibili a esplorare collaborazioni e partnership per accelerare la trasformazione del settore».

L'interesse di Apple per le auto parte da lontano, si chiama Project Titan e risale al 2010. Poi sembrava accantonato ma a inizio 2020 gli analisti tornano a parlare di un'uscita imminente e in dicembre compare anche una data, il 2024.