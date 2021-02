Dopo Elon Musk anche Zuckerberg sbarca su Clubhouse

Anche Mark Zuckerberg, l'inventore del più grande social network al mondo, sbarca su Clubhouse la piattaforma solo vocale e a inviti di cui si parla tanto in questi giorni. Il Ceo di Facebook ha creato l'account "Zuck23" per partecipare a "The Good Time Show" in cui ha discusso di realtà virtuale. Nei giorni scorsi allo stesso programma ha partecipato Elon Musk, patron di Tesla e Space X, che ha mandato in tilt la piattaforma per gli accessi.

Secondo Zuckerberg, nei prossimi 5-10 anni, metà del personale di Facebook potrebbe lavorare da remoto su base permanente, indipendentemente dalle pandemie globali, per questo l'uso della realtà aumentata potrebbe servire. "Dovremmo teletrasportarci, non trasportare noi stessi", ha detto.

Al di là dei contenuti del suo intervento, a fare notizia è che l'uomo che ha inventato il social network da 2,8 miliardi di utenti mensili, abbia aperto un profilo su Clubhouse che ne conta 5 milioni.