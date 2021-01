Google supporta il turismo, arriva in Italia Hotel Insights

Arriva in Italia Google Hotel Insights, una piattaforma che permette a chi opera nel turismo di capire come è cambiata la domanda nel corso dei mesi e come intercettarla a seconda delle ricerche effettuate dai potenziali clienti.

"Sono certa che l'intuizione contribuirà alla ripartenza del settore, poter contare su strumenti digitali davvero innovativi significa anche consolidare il ruolo delle destinazioni turistiche di domani, le smart destination, in cui la tecnologia gioca un ruolo centrale", ha commentato Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Turismo del Mibact alla presentazione dell'iniziativa promossa da Mibact, Enit, Unwto, Confindustria Alberghi, Federalberghi e Federturismo Confindustria. "Siamo felici di presentare Hotel Insights proprio qui in Italia, scelta come primo paese al mondo per il lancio locale dopo il grande lavoro svolto dal team italiano per fornire al settore strumenti, risorse e progetti di formazione digitale specifici, per farsi trovare pronti quando si potrà di nuovo tornare a viaggiare", ha aggiunto Fabio Vaccarono, Vice President di Google.

Hotel Insights consentirà alle strutture e agli operatori del settore di ottenere informazioni sui trend dei turisti, da quali paesi arrivano e come evolvono le loro esigenze nel tempo. Inoltre fornirà consigli utili su come sfruttare al meglio le informazioni, ma anche come beneficiare dei supporti a sostegno delle attività. Insieme a Hotel Insights verrà reso disponibile un programma di formazione dedicato ai professionisti, con l'obiettivo di acquisire e sviluppare nuove competenze digitali.

Stando all'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2020 l'Italia ha perso il 60% di domanda rispetto all'anno precedente, nel contesto però di una forte crescita del canale di prenotazione diretto, soprattutto digitale.