Parlamento Ue convoca ceo Big Tech,possibile audizione l'1/2

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla richiesta della commissione Economica di convocare gli amministratori delegati di Google, Apple, Facebook e Amazon per un'audizione il 1 febbraio. Si apprende da fonti vicine al dossier. A presentare la domanda per l'audizione è stata la presidente della commissione Economica del Pe, Irene Tinagli (Pd). Gli eurodeputati intendono mettere sotto torchio i ceo delle Big Tech chiedendo loro chiarimenti in materia di concorrenza e tasse per i servizi digitali. Gli inviti ufficiali a Sundar Pichai, Tim Cook, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos saranno inviati dopo avere concordato la data definitiva poiché, precisano le fonti, visto il poco tempo a disposizione, il termine del 1 febbraio potrebbe essere destinato a cambiare.

"Questa audizione non è un processo né una minaccia", commenta l'eurodeputata liberale, Stéphanie Yon-Courtin, vicepresidente della Econ. "Non siamo interessati a sentire lobbisti senior o avvocati", ha aggiunto, auspicando che i ceo accettino la convocazione. (ANSA).