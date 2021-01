Apple testa display pieghevoli per l'iPhone

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Si intensificano le indiscrezioni sulla possibilità di un iPhone pieghevole, potenziale concorrente dei dispositivi 'foldable' di Samsung e Motorola già presenti sul mercato. Secondo Bloomberg, l'azienda di Cupertino avrebbe già sviluppato dei prototipi di schermi pieghevoli per una serie di test interni, ma ancora non avrebbe definito i piani per il lancio di un iPhone pieghevole. I test si sarebbero concentrati sulla resistenza del sistema che consente di ripiegare i due schermi (primo prototipo) e le due metà dello schermo flessibile (secondo prototipo Cupertino per i prossimi iPhone 13 sarebbe anche al lavoro su un sensore di impronte da posizionare sotto al display, un ritorno in tempi di pandemia dove le mascherine rendono sempre più difficoltoso l'uso dello smartphone con il sistema di riconoscimento facciale Face ID. (ANSA).