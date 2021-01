Pronto primo banco di pesci robot che si muove in autonomia

Costruito il primo banco di pesci robot: è la prima volta che più robot sottomarini si muovono all'unisono in modo autonomo, senza alcun controllo esterno. Chiamati Bluebot, i pesci robot potranno in futuro essere utilizzati per controllare lo stato di salute dei fondali marini, a partire dalle barriere coralline.

Illustrati sulla rivista Science Robotics, sono stati messi a punto dai ricercatori della Scuola di ingegneria e scienze applicate John A. Paulson dell'Università americana di Harvard e dell'Istituto Wyss per l'ingegneria ispirata alla biologia, di Harvard, coordinati da Radhika Nagpal.

Come in natura, il banco di pesci robot nuota in modo sincronizzato, senza seguire un leader. Ogni esemplare si muove, infatti, regolandosi in base agli spostamenti dei vicini, riuscendo ad aggregarsi ad esempio in formazione circolare.

Il singolo robot pesce è fornito di due videocamere e tre luci led. Le videocamere permettono a ciascun robot di osservare le luci dei vicini, per ricostruirne in 3D distanza e direzione.

Una volta individuato un compagno, i led del singolo robot iniziano a lampeggiare per dare il segnale di aggregazione agli altri. "I robot sono spesso impiegati in aree inaccessibili o pericolose per gli esseri umani. In queste situazioni - conclude Florian Berlinger, primo autore dello studio - è davvero vantaggioso avere uno sciame di robot autonomi e flessibili in un ambiente come quello sottoomarino, inaccessibile a wifi e gps".