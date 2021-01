Il social network Parler è offline

Il social network conservatore Parler è stato messo offline, stando a quanto indica un sito specializzato di monitoraggio del web, all'indomani del monito di Amazon, Apple e Google con l'annuncio che non avrebbero più ospitato il social network sulle loro piattaforme.

Amazon e Google ieri avevano annunciato che stanno rimuovendo dai loro server Parler, il Twitter della destra americana. Amazon aveva affermato di aver trovato 98 post che incoraggiano alla violenza. Parler deve adesso trovare un nuovo server di web hosting.

Apple ha rimosso Parler, in precedenza, dal suo App Store. La decisione è legata al fatto che Parler non ha preso le misure necessari affrontare i discorsi di odio e violenza.

"Abbiamo sempre sostenuto che i diversi punti di vista dovessero essere rappresentati sull'App Store, ma non c'è spazio sulla nostra piattaforma per la violenza e l'attività illegale", afferma Apple. "Parler non ha preso le misure adeguate per affrontare il proliferare di queste minacce sulla sicurezza della gente"