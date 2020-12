Apple: analista, l'auto non arriverà prima del 2025-2027

L'auto autonoma ed elettrica di Apple, di cui si è parlato nei giorni scorsi per alcune indiscrezioni di stampa, non arriverà sulle strade prima del 2025-2027. Ne è convinto l'analista Ming-chi Kuo, noto esperto della società di Cupertino, secondo cui il lancio commerciale potrebbe anche slittare al 2028 e oltre.

"L'attuale programma di sviluppo della Apple Car non è chiaro. Se lo sviluppo inizia quest'anno e tutto va bene, l'auto sarà lanciata nel 2025-2027 al più presto", scrive Kuo in una nota riportata dal sito specializzato MacRumors. "A causa dei cambiamenti nel mercato dei veicoli elettrici e a guida autonoma, e degli standard di alta qualità di Apple, non saremmo sorpresi se il programma di lancio di Apple Car fosse posticipato al 2028 o successivamente".

Kuo mette quindi in guardia gli investitori, a cui ricorda che "sebbene Apple abbia una serie di vantaggi competitivi, non sempre ha successo nelle nuove attività commerciali", come ad esempio nel mercato degli smart speaker.

"Se la Apple Car vuole avere successo in futuro, il fattore chiave sono i big data e l'intelligenza artificiale, non l'hardware", prosegue l'analista. "Una delle nostre maggiori preoccupazioni sulla Apple Car è che, quando verrà lanciata, gli attuali marchi di auto a guida autonoma avranno accumulato almeno cinque anni di big data, intelligenza artificiale e deep learning. Come farà Apple a recuperare questo ritardo?".