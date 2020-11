Il primo smartwatch Redmi costa meno di 40 euro

Anche il marchio Redmi entra nel mercato degli smartwatch. Il brand di Xiaomi ha infatti svelato in Cina il suo primo dispositivo. Si chiama Redmi Watch e si caratterizza per il design che ricorda l'Apple Watch e per un prezzo molto competitivo: 299 yuan cinesi, al cambio circa 38 euro.

Lo smartwatch ha uno schermo quadrato, in vetro curvo ai bordi, da 1,4 pollici. Non mancano le classiche funzioni come il conta passi e il sensore per monitorare il battito cardiaco. Il dispositivo è inoltre impermeabile e supporta sette attività sportive. La batteria promette sette giorni di autonomia, che arrivano a dodici in modalità risparmio energetico.

Il Redmi Watch non ha le sembianze di un device premium, al contrario ha un aspetto un po' plasticoso che però ripaga in termini di leggerezza: appena 35 grammi. Arriva in diverse varianti di colore. La cassa è disponibile in nero, bianco e blu, e il cinturino in silicone aggiunge a questi tre colori anche il verde e il rosa.